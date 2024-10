Sellel on Eesti majandusele väga suur mõju. Eesti Panga viimasest ülevaatest selgub, et kui võrrelda meie tarbimist Läti ja Leeduga, siis on meil see oluliselt madalam, mis on ka üks suur põhjus, miks meie majandus on langenud pikemalt ja tõusu ei paista. Meie tarbijate kindlus on palju väiksem. Ühtpidi see võibki olla tingitud sellest, et inimestel on raha vähem käes, aga teistpidi on ka see psühholoogia, et millist kindlust me oma tegude ja sõnadega ühiskonnale anname. Kui me ütleme, et kolm aastat on maksutõuse, see on ajutine ja räägime sellest kõik ühtmoodi, siis annab see kindluse. Kui aga mõni poliitik ütleb, et täna on see küll ajutine, aga me juba näeme, et sellest ei ole pääsu ka edaspidi ja maksutõuse peab pikendama, siis tõmbab see kindlust maha. Nii et sõnal, eriti liidrite sõnal, on päris suur jõud ja see mõjutab otseselt tarbija kindlust ning ka seda, kui palju siseriiklikult tarbitakse ja kui palju investeeritakse. Need asjad on kõik omavahel seotud.