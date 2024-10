SÕJASTUUDIO Peeter Tali: venelased on saanud initsiatiivi tagasi ja võtavad ilmselt ära ka Toretski

Kui suuremat pilti vaadata, siis räägitakse juba nädalaid Ukraina võiduplaanist, mida president Zelenskõi tutvustas ka USA-s.

Võiduplaani sisu me muidugi ei tea, aga avalike allikate põhjal võib arvata, et on neli valdkonda, millele see plaan rõhub. On sõjaline valdkond, majanduslik valdkond, poliitiline valdkond ja informatsiooniline valdkond. Eks see ole ju otsapidi ka informatsiooniline sõda ja see on ka tunnetuse küsimus. Täna Putini Venemaa ei tunne, et nad kaotavad. Ukraina on aga sõjast väsinud, Ukrainas arutatakse selle üle, et kas see talv tuleb hullem või parem. Samas nad on juba nii palju kaotanud, et ei lepi väga suurte territooriumite kaotusega. Ukrainale on vaja võiduplaani, et jõuda rahuplaanini, sest rahuplaan võiduni ilmselgelt ei vii. Mida Ukraina ikkagi tahab, ta tahab relvasüsteeme, millega saaks lüüa venelasi kaugele ja ka luba, et nad võivad selleks kasutada Ameerika täppisrelvi.

Venelased loodavad, et tänu USA presidendivalimiste mõningasele võimuvaakumile, kui üks president on läinud ja teine pole veel ametisse asunud, õnnestub neil sundida ukrainlasi rahule tingimusel, et mis venelaste käes, see venelaste oma. Ukrainale see kindlasti ei sobi, aga nüüd arutatakse seda üsna tõsiselt isegi Ukrainas.

Vaatamata lääne relvasüsteemide kasutamisele seatud piirangutele, suudab Ukraina siiski Vene territooriumi rünnata, okupeeritud Krimmis on venelaste jalgealune päris tuliseks tehtud.

See naftaterminal põleb seal tänaseni. Kõiki neid moonalaudusid, kütuseterminale ja lennuvälju rünnates, surub Ukraina ühtlasi Vene lennuväe rindest kaugemale ja see tegelikult peaks mõju avaldama ka rindele. Halb on see, et kuigi me siin kõik ootame, et Venemaa majandus ja sõjamasin kukuksid kokku, siis see kurjuse telg siiski toimib. Mürske tuuakse Põhja-Koreast, mis siis, et need on halva kvaliteediga, ballistilisi rakette saadakse Iraanist ja Põhja-Koreast. Alarmeeriv uudis aga see, et Põhja-Korea ikkagi saadab oma sõdureid Ukraina sõtta. Me võime küll arvata Põhja-Korea sõjalisest väljaõppest mida iganes, aga kindlasti nad on distsiplineeritud ja neid on palju.