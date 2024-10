Ukraina presidendi sõnul on olukord Donetski suunadadel eriti keeruline ja eelseisval Ramsteini kohtumisel püütakse veenda lääneriike, et Ukraina sõjaväe võimekust on vaja tõsta veel sügiskuudel. Kas ukrainlastel on põhjust muretseda ainult Donetski pärast või on karta venelaste edasiliikumist ka lõunarindel, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» strateegilise kommunikatsiooni eksperdi ja riigikogu liikme Peeter Taliga.