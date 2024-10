Siin me peame tajuma oma majanduse mahu küsimust. Oluline on meie majanduskasv, et me annaksime majandusele stabiilsuse. Olime eelmisel aastal Euroopas suurim kukkuja ja majandus on jätkuvalt languses. Küsimus ongi olulise ja ebaolulise eristamises. Kui rääkida, kust saada täiendavaid vahendeid riigikaitsesse, siis ma olen pakkunud oma idee välja muuseas ka selle kohta. Saastekaubanduse vahendeid laekub meil ligi 800 miljonit eurot, Euroopa Liidu struktuurvahendeid on üle kolme miljardi euro ja kui me taotleksime Euroopa Komisjonilt võimalust kasutada osa neid vahendeid ühekordseteks riigikaitse investeeringuteks, siis see võimaldaks meil suunata riigikaitsesse ligi 800 miljonit eurot. Ma arvan, et meie prioriteet on praegu riigikaitse ja kõik need kliimaprojektid on teenindava iseloomuga.

Ma vaatasin selle eelarve lähtekohta, see on maksutõusude eelarve ja mulle näib, et Isamaal ei ole võimalik seda üksikute ettepanekutega revideerida. Me peame tegema tervikkäsituse alternatiivse eelarve näol. Esitama tervikliku muudatusettepanekute paketi, mis oleks alternatiiv sellele eelarvele. Seda ei ole võimalik remontida üksikute muudatusettepanekutega. Teine asi, mida on öelnud ka õiguskantsler ja riigikontrolör, on see, et eelarve on oma läbipaistmatuse tõttu põhiseaduse loogikaga vastuolus. Nii et me teeme oma ettepaneku ka selles osas, et kulud ja tulud oleksid eelarves hoomatavad. Samuti teeme ettepaneku jätta ära maksutõusud ja paneme ette, et juba sellel aastal vähendada valitsemiskulusid. Saavutada tuleb ka see kaitsekulude maht, mida kaitseväe juhataja oma sõjalises nõuandes on taodelnud aastani 2028.