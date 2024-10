Peeter Oja alustas saadet positiivsel toonil, jagades kuulajatega oma uut harjumust leida rõõmu väikestest asjadest. «Päike paistab, on soe oktoobri algus - sellised lihtsad hetked teevadki rõõmsaks,» ütles ta optimistlikult.

Jutu käigus puudutas Oja ka Postimehes avaldatud artiklit, milles kajastati kohtu otsust vabastada Aivo Peterson kautsjoni vastu. Kui kuulis, et kautsjoni suurus on 150 000 eurot, küsis Oja üllatunult: «ainult?» Talle jäi arusaamatuks, miks pole kajastatud, millal Peterson vangi läheb. «Sellistele tüüpidele on Eestis elu liigagi hea ning neil on alati õigust ülegi,» kommenteeris ta, lisades, et sellised inimesed tuleks pigem kinni panna või lausa riigist välja saata.

Hinnatõusude teemal tõi Oja esile oma suvise reisi Euroopasse. «Tuleb tunnistada, et Eestis on elu kallim kui paljudes kohtades Euroopas,» nentis ta. Ta märkis, et isegi Prantsusmaa, kus hinnad on üldiselt kõrged, pakub mõistlikke hindu toidupoodides. «Kummaline on see, et kui hinnad on nii kõrged, peab olema ka nõudlust — muidu ju keegi ei ostaks,» arutles ta.

Oja puudutas ka kinnisvara hindade teemat, tuues näiteks Eestit ja Montenegrot. «Mõlemas riigis on kinnisvara hinnad palkadest kõvasti ette läinud,» tõdes ta. Rääkides reisimisest, lisas Oja, et eelistab peatuda nii korterites kui hotellides. «Korteris on mõnus, saab ise süüa teha,» rääkis ta.

Lõpetuseks puudutas Oja kallite sportautode teemat, mis teda külmaks jättis. «Mina ei taha nendega sõita. Eelistan autot, kust saab normaalselt välja astuda, mitte välja roomata,» viskas ta nalja.