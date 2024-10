RAUDSAARE DIALOOGID Raul Eamets: mis on lahti meie majandusega?

Majandusteadlane ja praegu Bigbanki peaökonomistina töötav Raul Eamets on olnud kindlasti üks turumajanduse maaletoojatest Eesti Vabariigis. Tema käe all on Tartu Ülikoolis majandusteooriat õppinud sajad, kui mitte tuhanded üliõpilased.