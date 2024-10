SÕJASTUUDIO Riho Terras: ilmselt tulistas osa Iisraelile suunatud rakette alla USA

Lääneriigid ju ka hoiatasid Iisraeli, et ta ei viiks oma maavägesid Liibanoni.

No kindlasti Iisrael ei kuula Borrelli, kes seal kuskil midagi piiksub. Euroopa on täiesti kaotanud oma rahvusvahelise mõõtme. Praegu on Euroopas väga suur probleem, et sellist arvestatavat ja väga nähtavat liidrit tegelikult ei ole. Ühelgi riigil ei ole eesotsas sellist liidrit, kes asja juhiks ja Euroopa poolt enda kätte toimetada võtaks.

Samas ei ole ka president von der Leyen veel ametis, nii et on selline vaikelu. Just seetõttu Iisraeli, Ameerika Ühendriike ega Iraani ei huvita üldse, mis Euroopa pealinnadest kostab, seda enam et Euroopa on selles küsimuses lõhestunud. On diplomaatia ja rahu pooldajad ning on ka need, kes saavad aru, et peab ka juudiriigi poolt olema, sest nemad kaitsevad oma eksistentsi ja kodu.

Kui hulluks võivad asjad Lähis-Idas minna?

See konflikt on ju nii pika ajalooga, et pole põhjust arvata, et seal rahu tekib. Kui palju ta eskaleerub, oleneb Ameerika Ühendriikide postitsioonist, kui kaugele Ameerika Ühendriigid on valmis laskma seda konflikti areneda. Praegu, kus Biden on nii-öelda viimaseid päevi võimul, võib ta teha mingisuguseid samme, mis teda ajalukku viivad. Teisalt, kas tal see volitus täna enam on. Nii et Ameerika Ühendriikide positsioonist selles konfliktis oleneb erakordselt palju, kuidas nad nüüd Iraani karistusoperatsiooniga tegelevad. Kas ameeriklased ise teevad midagi, kas teevad juudid midagi ja mille vastu see suunatud on.

Mina olen veendunud, et kindlasti on üks osa sellest vastusest suunatud Iraani tuumaprogrammidele, sest see on juudiriigi jaoks eksistentsiaalne oht. Aga kuidas see läheb, ei tahaks ennustada. Sõda läheb ilmselt edasi ja käib kõikidel rinnetel. Iisrael teeb kõik selleks, et maksimaalselt vähendada Hezbollah' ja Hamasi mõju nendes piirkondades ja füüsiliselt vähendada ka nende hulka.