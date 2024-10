Linnavalitsus otsustas tagasi osta Savisaare linnavalitsuse ajal 2006. aastal Urmas Sõõruma ettevõttele 30 aastaks antud Kalamaja põhikooli hoone, kui kalliks see läheb?

Kalamaja põhikool näeb nüüd tõesti lõpuks tunneli lõpus valgust ja me saame osta selle hoone tagasi ning hakata sellele juurdeehitust tegema. Need lepingud on sügaval Savisaare ajal sõlmitud ja kõik ekspertiisid on näidanud, et linnal olnuks juba tookord targem jätta need sõlmimata, aga kuna need sõlmiti, siis nüüd on tark hooned tagasi osta. Antud juhul läheb see maksma 5,15 miljonit. See on suur summa ja kui me ostame sellest lepingust tagasi ka ülejäänud koolimajad, siis need summad kasvavad veelgi.

Olete tegemas eelarvet, kui palju jääb sinna sisse objekte, mille mõtekust uus linnavalitsus ei näe, aga mis tuleb lihtsalt lõpuni teha, kas arhitektide liidult terava kriitika osaliseks saanud Tallinna Haigla ehitust rahastatakse edasi?

Linna rahaline seis on hea, aga kui me räägime puhastamisest, siis eelarve raames saamegi vaadata, kust saab tarbetud õhku välja lasta. Linna tegevust on võimalik kokku tõmmata nii, et inimestele osutatavad teenused mitte ainult ei säili, vaid ka paranevad. Tallinna haigla hoone on teisejärguline, kui me räägime sellest, kuidas on võimalik ravijärjekordi lühendada. Me oleme juba alustanud Tallinna raviasutuste ühendamist ja suudame selle aastaga ka ära teha.