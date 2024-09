Miks on kõrgete riigiametnike palgad nii suured?

See on palju keerulisem. Me võime ju öelda, et jah, olgu ministeeriumides väiksemad palgad, aga mida me tahame saada. Me tahame saada seda, et riik ei teeks vigu. Ministeeriumi tehtud viga mõjutab arvatavasti mõnd ettevõtjat või inimest eluliselt. See, kui midagi tehakse valesti või mõeldakse kehvasti läbi, sõltub sellest, kui hea inimene sul tööl on. Võime ju võtta tööle väiksema palgaga inimesi, aga ilmselgelt on siis ka nende oskused madalamad.

Suurelt vaadates, aga ei ole küsimus mitte selles, miks on ministeeriumides on suured palgad, vaid miks väga paljudel Eesti inimestel on madalad palgad.

Jääb siiski mulje, et ametnikud, kes ise saavad korralikku palka ja kirjutavad neid maksutõusuettepanekuid, ei mõista tegelikult, mida taoline maksutõus keskmist palka saavale inimesele tähendab.

Mina seda ametnike süüks ei paneks, sest nemad teevad seda, mida poliitikud soovivad. Kui mul oleks võimalik moodustada valitsus ainult sotsiaaldemokraatidest, siis oleks maksutõusud ja muudatused olnud teised. Ma arvan, et ka käibemaksu tõstmine ei ole mõistlik, sest see asetabki koorma keskmisele Eesti perele. Samal ajal panustab kõige rikkam osa ühiskonnas liiga vähe. Nii et ebaõiglust on selles maksutõusus väga palju, aga see on poliitiline valik. Inimestele tuleb nii palju makse maksta seetõttu, et enamus parlamendierakondadest on parempoolsed, kes ütlevadki, et jõukaid maksustame vähem ja ülejaanud inimesi rohkem. Seda soovivad Isamaa, Reformierakond, Eesti 200 ja oma olemuselt tegelikult ka EKRE. Nüüd veel takkaotsa ka Keskerakond. Paraku on Eesti rahvas sellise parlamendi valinud.

Sedapuhku läks eelarve riigikogusse taas sama läbipaistmatuna kui eelnevatel aastatel. Nii õiguskantsler kui riigikontrolör on palunud sellise tegevuspõhise eelarve eksperimendi lõpetada, miks te seda ei teinud?

Paari kuuga seda ei jõua, küsimus on seaduse muutmises. Mina saan aru, et eelarvele on kõrvale pandud natuke teistsugune vaade. See vaade, mida Aivar Sõerd soovib. Vähemalt rahandusministeerium sellega tegeleb. Täna kehtivat riigieelarvet ja selle kulutamist on põhimõtteliselt võimalik vaadata iga tšeki kaupa ja teada saada, kuhu raha läheb. Rahandusministeeriumil on selline töölaud olemas. Ta ilmselgelt on väga keeruline, nii et isegi kõik riigikogu liikmed ei ole suutnud sellega tutvuda.