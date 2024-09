Veel aasta aega tagasi poleks keegi uskunud, et sügiseks 2024 on Isamaa toetus olnud juba pikemat aega 30 protsendi ligi ning et Tallinnas valitsetakse koos Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidega. Eriti veel olukorras, kus Riigikogu valimiste kontekstis on Isamaa praeguse väga suure toetuse taga kindlasti ka see, et just neis nähakse ainsat aktsepteeritavat alternatiivi praegusele valitsusele. Kuidas paistab Isamaa perspektiivist Eesti poliitiline maastik praegusel hetkel, mil viisil ühilduvad erinevad rollid Toompeal ja Tallinnas ning milliselt positsioonilt minnakse vastu kohalikele valimistele, sellest räägime Postimehe otsesaates Tallinna abilinnapea Kristjan Järvaniga (Isamaa).