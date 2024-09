SÕJASTUUDIO Raivo Vare: see talv tuleb Ukrainale väga raske

Täna peaks Ukraina president tutvustama Valges Majas oma võiduplaani, milles see seisneb?

Ametlikult meil selle kohta informatsiooni ei ole, teame vaid seda, mida president ise selle kohta on tilgutanud või mida on tema aparaadi kõige võimsam hall kardinal Jermak rääkinud. Mõningaid arvamusi on anonüümselt avaldanud ka Ameerika ametnikud. Zelenskõi on öelnud, et ta pani võiduplaani isiklikult kokku koos väga kitsa ringi inimestega. Me teame, et selle plaani kokkupanemise põhjus oli mõneti seotud ka USA sisepoliitilise olukorraga. Osa plaanist käib selle kohta, mis tuleb pärast sõda ehk NATO liikmelisus ja osa on neid asju, mis on juba täna laual. See on Kurski operatsiooni jätkamine, relvastuse hankimine ning õhutõrje teema.

Ilmselt on seal ka soov, kasutada kaugmaarelvi Vene territooriumi ründamiseks?

Kindlalt on. Ka eksperdid on öelnud, et seal on kindlalt soov, et andke relvi, sest neid on vähe ja teiseks, lubage kasutada neid relvi Venemaal olevate sihtmärkide ründamiseks. Ameeriklased on siin võtmepositsioonis, sest suurem osa kõikidest täppiskaugmaarelvadest, mis üldse on praegu lääne alliantsi käsutuses, on kas Ameerikas toodetud või siis koosnevad nad osaliselt USA-s toodetud komponentidest ja ameeriklastel on seetõttu nende kohta absoluutne vetoõigus. Ameeriklased on aga võtnud positsiooni, et nemad kardavad sõja eskaleerumist ja seetõttu nad neid Vene territooriumi ründamiseks kasutada ei luba.

Millised olulised liikumised toimuvad rindel?

Venelased jätkavad survet kõigis rindelõikudes, kõige suurem probleem on praegu Pokrovski osas, mis on olnud ukrainlasete poolt hästi kaitstud, nii et venelased ei ole saanud sinna sisse murda. Halb uudis on aga see, et nad tulevad kõrvalt ja on suur oht, et Pokrovsk piiratakse sisse. Praeguse seisuga on ukrainlased ise öelnud, et nende väed taganevad sealt, et mitte katlasse jääda. See ongi hetkel venelaste taktika, suruda. Neil on seda vaja selleks, et unustada Kursk ja näidata mingisugustki edu, survestamaks Ukrainat läbirääkimistesse. Samuti survestada läänt, et nemad omakarda survestaksd Ukrainat, alustamaks läbirääkimisi.