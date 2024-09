JULGEOLEK TÄNA Suvesõda ja rahusügis?

Suve keskpaigas põhjustas kõige suurema diskussiooni kaitseministeeriumi kantsleri lahkumine ja 1,6 miljardi euro täiendava eraldamise vajadus. Samuti seostati selle juhtumiga kindral Heremi lahkumist, kelle ametiaja lõpp oli lepitud kokku siiski tunduvalt varem. Tüli ministri ja endise kantsleri vahel on saanud palju tähelepanu ega ole lõpuni vaibunud. See juhtum on põhjustanud palju kirglikke värelusi ning viimane uudis on kaitseministeeriumist tehtud avaldus selle kohta, et kaitseminister võib olla avaldanud riigisaladust. Praeguse seisuga on kapo küll kinnitanud, et seda juhtunud ei ole.