Viimatisel ÜRO peaassambleel tekitas palju kõneainet Eesti hääl Palestiina-teemalisel hääletusel. Samuti on avalikkuse tähelepanu all olnud küsimus, kuidas me peaks suhtuma Hiina Rahvavabariiki. Postimehe otsestuudiosse tuleb neil teemadel arutama välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. Saade algab esmaspäeval kell 12.