Kallas ütles, et on oluline märkida, et päriselt toimus maksuplaane välja töötades avalik arutelu ning ettevõtjad said laua taga oma ettepanekud esitada. Põhjus, miks just kasumi maksustamise kasuks otsustati on Kallase sõnul selles, et teised alternatiivid olid suurema negatiivse mõjuga majanduskeskkonnale ja ettevõtetele. «Seal olid riskid suuremad ja riskide maandamise tulemusi me ei teadnud, et kuidas neid riske maandada. Ehk olukorras, kus majandus on olnud kolmandat aastat languses ja on praegu näha märke majanduse taastumisest ei saa teha suure riskiga maksuotsust, mille puhul me ei tea, milline mõju tal majanduskeskkonnale on,» ütles Kallas.



Samuti rääkis kasumimaksu poolt asjaolu, et seda mudelit on rakendatud ka teistes riikides. Seega on võimalik arvutada maksu potentsiaalset mõju. «Jah, ta toob riigieelarvesse raha vähem, kui tooksid teised alternatiivsed variandid, aga kui kaaluda riigieelarve sissetulekut vs majanduskeskkonnale kahju tekitamist, siis on ilmselge, et me ei saa sellist otsust vastu võtta,» lisas ta.



Küsimusele, kes loodava kasumimaksu puhul on selle mõju osas valitsusel pilt ees vastas Kallas, et see sõltub ka sellest, kui suur on nende ettevõtjate hulk, kes hakkavad kasumit peitma või näitavad seda väiksemana. «Tõenäoliselt ei saa see olla pikki aastaid, sest ettevõtete kasumi pealt ettevõtete võimekust ka turult laenu võtta ja kapitali saada hinnatakse ja ettevõte ei saa lõputult kasumit peita,» rääkis Kallas.