Veel üks lõik on Päädeva-Konuvere, mille osas ootame praegu valitsuse otsust. EL toetus on 40 miljoni eraldamise osas olemas, meil oleks vaja panna 40 miljonit juurde.

Tartu suunal on meil kaks lõiku Mäost edasi Tartu poole projekteerimisel. Järgmisel aastal on need projektid valmis ja siis on meil uuesti küsimus, et kuidas me liigume nendega edasi.

Ida-Viru suunal on just praegu käimas eriplaneeringu koostamine eesmärgiga, et riigil tekiks võimalus omandada maid. Seda selleks, et tulevikus oleks võimalik seal maanteed rajada.

Tegeleme 2+2 maanteede edasiarendamisega, aga fakt on see, et meil pole praegu piisavalt vahendeid, et kas ja kuidas neid aastaks 2030 välja ehitada.

Üks asi on rahapuudus, aga kui mõelda, kaua võtab reaalsuses aega planeerimine või maade väljaostmine, see pole ju tegelikult võimalik, et 2030. aastaks saaksid need kolm suunda valmis?

Ka mina ei usu, et need kolm suunda saavad valmis. Aga arvan, et terve mõistus pole ei siit Eestist ega ka Euroopa Liidust kuhugi kadunud. Kontekst, millest me räägime, on kärped, maksud, 2+2 teed. Seda kõike varjutab Venemaa alustatud sõda Ukrainas, otsene oht julgeolekule Euroopas ja vajadus meil tõsta drastiliselt kaitseinvesteeringuid.

Olen sajaprotsendiliselt kindel, et kui ütleme läbirääkimistel Euroopa Liiduga, et meil on valik on kas laskemoon või teed, siis seal tervet mõistust jagub, et saada aru, et mingit muret sellest (et 2+2 maanteid ei jõuta välja ehitada – toim) sellest ei teki.

Me ei suuda liikuda edasi tempos 2020-2030, kuid liigume edasi kõigis kolmes suunas.

