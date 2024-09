Valgevene puhul on oletatud ka seda, et Venemaa üritab tekitada mingit konflikti Valgevene ja Ukraina vahel, aga see on siiski väga meelevaldne tõlgendus. Kui puhkeks sõda Valgevene ja Ukraina vahel, siis Venemaa tõenäoliselt oleks sunnitud annekteerima kogu Valgevene territooriumi, kuna Valgevene armee ei suuda tõenäiliselt väga pikalt Ukraina vastu sõdida. Me ju näeme praegu Kurski operatsiooni puhul, et Venemaal ei ole vägesid Ukraina pealetungi takistamiseks. Nii et ma arvan, et see on ikka pigem selline tehnoloogiline probleem, mida Venemaa ei suuda lahendada ja see on põhjustanud need droonide lendamised üle piiri.