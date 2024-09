OTSE POSTIMEHEST Politoloog: riigikogu opositsioon on muutunud väikeseks ähmaseks seltskonnaks

Tõepoolest, see tempo, millega neid nõnda nimetatud aknaaluseid saadikuid on fraktsioonidest pudenenud, see on vähemalt selline Eesti rekordtempo. Vaid ühes taasiseseisvumisjärgses riigikogu koosseisus on olnud fraktsioonide vahetajaid või neist lahkujaid rohkem, kui on praegu. Igal juhul on see tempo päris märkimisväärne. Samas neid, kes päriselt akna alla oleks jäänud ega ole ennast sidunud ühegi erakonnaga, enam nii palju ei ole.

Opositsioon on arvuliselt üsna väike, 35 saadikut ja ka killustunud. EKRE läks pooleks ja kaotas oma saadikuid siia-sinna. EKRE ja selle moodustise ERKi vaheline tüliõun on kindlasti kibe veel mõnda aega. Koostööd oleks mõistlik teha, kui palju nad suudavad, on iseasi. Vana EKRE soovib Helmete juhtimisel ennast kindlasti sügisel nähtavaks teha ja taaskehtestada, sest opositsiooni liidriroll on selgelt kaotatud Isamaale, kes ongi praeguses opositsioonis kõige tugevam. Opositsioonis on ka Keskerakond, kes kaotas enamuse oma fraktsiooni saadikutest ja otsib nüüd taas oma nägu. Siis on veel neli-viis üldse mitte seotud saadikut, nii et see opositsioon on üks suhteliselt kirju ja ähmane seltskond.