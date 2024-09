See on minu meelest küll see koht, kus me peaksime vaatama eraldi individuaalalade sportlasi ja pallimänge. Pallimängudel on võimalus jõuda olümpial medalile paratamatult teistsugune. Samas on pallimängudes väga palju harrastajaid, väga palju pealtvaatajaid ja väga palju rahvuslikku uhkust. See on väärtus, aga seda ei saa käsitleda samamoodi, kui me aga vaatame individuaalalasid või väikeste meeskondade alasid. Neil on minu meelest kõik hästi lävendipõhine. Kui tegid tulemuse, on sulle garanteeritud toetus olümpiatsükliks ja A-kategooria sportlastel ka korralik tiim. Siiski on see arv sporlasi küllalt lai ja EOK-l võib-olla ei ole olnud täna jõudu, et kontrollida, kas see tiim sportlase ümber ka püsib. Minu arvates on siin ruumi kvalitatiivsemale analüüsile, see on aga keeruline. Kvantitatiivne on lihtne, sa ei lähe mitte kellegagi kunagi tülli ja sul ei teki eriarvamusi.