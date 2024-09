OTSE POSTIMEHEST Signe Riisalo: kärped puudutavad vanemahüvitist, osaliselt ka pensionäride toetust ning ülalpeetavate ravikindlustust

Mina väga usun, et need on need kokkulepped, mis selle eelarve tegemise protsessis on kokku lepitud ja kaugeltki mitte kõik need asjad ei rakendu juba järgmisel aastal. Neid tuleb ette valmistada ja see võtab aega, nii et esimene võimalik rakendumise aeg on 2026. aasta. Mis puudutab üksi elava pensionäri toetust, siis see on ainuke nendest kolmest meetmest, mida me 2025. aasta jooksul juba saame rakendada. Seega 2025. aasta sügisel need umbes 6500 vanaduspensioni ealist inimest, kes on üldhooldekodus ja saavad avalikku raha, nemad tõepoolest ei kvalifitseeru enam üksi elava pensionäri toetusele.