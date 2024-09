F-16 on väga universaalne lennuk. Lisaks õhukaitsele saab teda kasutada ka muudes rollides, näiteks maapealsete üksuste toetamiseks. Ma usun, et mingil hetkel hakkab Ukraina seda ka tegema, aga see tähendab, et lennukile pannakse teised relvasüsteemid. Samuti peab olukord olema selline, et Vene õhutõrje ei saaks neid kohe alla tulistada. Just seetõttu on ukrainlased täna ettevaatlikud. Kui Ukraina jõuab sinnamaani, et venelaste õhutõrje ei suuda neid lennukeid kahjustada, siis saaks neid tõesti maaväe toetamise rollis kasutada ja ilmselt seda sellisel juhul ka kiiresti tehakse.

Eelnevad päevad on seda tõepoolest näidanud, et Harkiv ja ka Sumõ on väga tugeva Vene õhuvahenditest põhjustatud ründe all. Ma usun, et põhjuseid on mitmeid. Üks asi on see, kuidas Ukraina oma õhuruumi kaitsmist prioritiseerib. Õhutõrjevahendeid teadupärast igale poole ei jätku ja paratamatult tuleb neid paigutada nii, et olulisemad punktid riigis oleksid kaitstud. Kindlasti on pealinn oluline ja ma usun, et seal on ukrainlaste õhutõrjekuppel tunduvalt tugevam, kui näiteks Sumõs. Siin on kindlasti ka poliitiline aspekt. Zelenskõi on ju korduvalt öelnud, et üks põhjus, miks Kurskis ollakse, on just nimelt soov, luua puhvertsoon, vähendamaks Venemaa võimalusi rünnata Ukraina asulaid. Nüüd on siis Putin proovinud tõestada, et Kurskis küll ollakse, aga me saame rünnata endiselt ja väga tugevalt.