OTSE POSTIMEHEST Lauri Laats: lahkumised lõid Keskerakonnas õhu puhtaks

Kõikidest Eesti erakondadest on viimasel ajal kõige suuremad muutused läbi elanud just Keskerakond. Nende toetus on pikemat aega olnud languses. Aasta aega tagasi sai erakond endale uue juhi, kuid samas on selle aasta jooksul nende ridadest lahkunud mitmed kõrge profiiliga poliitikud. Erakonna toetajaskond on võrreldes mõne aasta taguse ajaga oluliselt teistsugune. Samas on Keskerakonnaga just liitunud rahvuskonservatiivse EKRE endine aseesimees ja Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison. On olnud juttu sellest, et erakond saab endale uue programmi ning näib, et arutatakse Euroopa Parlamendis liberaalide fraktsioonist välja astumist. Kõige selle taustal on Keskerakond ilmselt paljude valijate jaoks praegu müsteerium – ei ole selge, mis erakond nad siis ikkagi täpselt on ja milliseks nad soovivad ennast kujundada.