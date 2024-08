Minnakse kindlasti mingil määral. Kas nad on tekitanud... Ma pole ka päris nõus selle vaatega, kui öeldakse, et tuleb kontrollida, millised kulud on kõige kiiremini kasvanud. Ühiskond seab endale eesmärgid. Ühiskonnal on omad paratamatused – demograafia, vananemine, mis sunnib prioriteete ümber tõstma. Kui nooremat rahvast on vähem ja vanemat rohkem, siis ka eelarvekulud nihkuvad. Need võrdlused on huvitavad, aga suur hulk raha, tõepoolest, on sotsiaalkuludes, tervishoius, pensionites. Kuna suuri samme tuleb teha, siis me ei saa neid kõrvale jätta. Riigikaitsega on selline asi, et seal on julgeolekuolukord, mis paneb teadlikult kaitsekulusid kasvatama ja on juba kõvasti kasvatanud.