Ma käisin Ukrainas märtsis ja rääkisin mitme kohaliku eksperdiga, kes ennustasid, et selle aasta sees toimub Ukraina droonitootmises väga arvestatav areng ja tundub, et see ongi toimunud ning ma usun, et see jätkub. Ka Ukraina raketitööstus areneb. Just eile mainis president Zelenskõi, et Ukraina on katsetanud esimest kaugtegevusraadiusega raketti. Neid on kindlasti praegu veel vähe, nii et nende massilise kasutuselevõtuni läheb aega.

Esimest korda teatas ka Ukraina ise, et F-16 hävitajad on olemas ja nad kasutasid neid. Kui palju F-16 lennukeid on Ukrainasse jõudnud ja kus nad baseeruvad?

Me võime vaid oletada, kus nad baseeruvad ja kui palju neid on. Siis, kui esimesed üle anti, räägiti, et neid on kümmekond. Võib-olla on see arv jõudnud tänaseks 20 kanti, aga rohkem neid kindlasti ei ole, pigem vähem. Arvan, et need põhilised baseerumiskohad ei ole rindelähedastes rajoonides, vaid natuke kaugemal. Ilmselt on Vinnõtsja oblast üks koht ja võimalik, et neid hoitakse ka Zõtõmõri oblastis. Sealsed lennuväljad on turvalisemad kui oleksid Dnipro oblasti lennuväljad, kus venelaste võimalus neid rünnata on palju suurem.

Kui kaugele on ukrainlased edasi liikunud Kurski oblastis?