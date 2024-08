Õppetund on tegelikult ka see, et poliitikas ei piisa ainult heade ideede taha koondumisest ja heade ideede väljakäimisest. Nende ideede ellurakendamiseks on, vabandage mu väljendust, aga selleks on vaja jõhkrust. Jõhkrust nõuda ja seista oma asjade eest järjekindlalt, isegi minnes konflikti oma kolleegidega valitsuskoalitsioonist. Me oleme olnud väga leplikud, koostööaltid ja heatahtelised, aga poliitikas see ei tööta. Sa pead olema jõhker. Heas mõttes jõhker, et sa ei anna alla, vaid lihtsalt järjekindlalt nõuad asju, mille eest sa seisad. Me ei tohi enam minna nii kergelt koostöökokkuleppe kompromissidele, nagu me võib-olla seni oleme läinud. See on üks õppetund, mida ma võtaksin kaasa aasta aega valitsuses olemisest.

Hendrik Terras: Suurem osa ministritest on ka ise juhatuse liikmed. Ma kindlasti toetan Kristina ideed, et Eesti 200 seisukohad peavad olema tugevamalt esindatud. Arvan, et tuumküsimus ei ole võib-olla nii väga jõhkruse taga kinni, vaid pigem selles, mis on see idee, mille eest seista. Meil on kindlasti väga palju suuri asju tehtud. Kui Eesti 200 tuli, tegime ära abieluvõrdsuse. Kristina on alustanud väga tugevalt eestikeelsele haridusele üleminekuga ja väga edukalt seda reformi eest vedanud. Nii et asju, mille eest me seisnud oleme, on küllaga. Meil on vaja lihtsalt rohkem poliitilist sisu läbi vaielda. Kui juhatuse tasemel, fraktsiooni tasemel ning ka erakonna tasemel laiemalt on poliitiline sisu läbi vaieldud ja omavahel juba esimesed vead likvideeritud, siis on kindlam öelda ka koalitsioonipartneritele, et meie seisukoht on see. Seni kuni sul ei ole mandaati juhatuselt, fraktsioonilt, erakonnalt või tulevaselt volikogult, on keerulisem kasutada ka seda jõhkrust, mida Kristina nimetas. Selleks et seda välja kanda, peab sul olema kindlus, et see on see, mille eest terve kollektiiv seisab.