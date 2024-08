Uus kooliaasta peaks tooma kõigisse haridusasutustesse eesti keele. Kuna lasteaiad ja vene koolide esimesed ja neljandad klassid õpivad eesti keeles, peaks see tähendama, et haridusasutustes käib vähemalt pedagoogide omavaheline suhtlemine eesti keeles. Kas see ka päriselt nii on, sellest räägime Postimehe otsesaates Tallinna abilinnapea Aleksei Jašiniga.