Kas kõigis Talllinna haridusasutustes, kus peab olema eesti keelt rääkiv õpetaja, on ta ka olemas?

Seis on pealinnas hea. Toimuvad küll veel viimased värbamised, aga meie andmetel kandidaate nendele kohtadele on, nii et viimastel nädalatel on juhtidel võimalus need konkursid lõpuni viia ning inimesed tööle võtta. Ma isegi ei räägiks enam vene koolist või vene lasteaiast, vaid pigem eestikeelele lõppele üleminevast asutusest. Praegu on selline üleminekuprotsess ja lõpuks me saame öelda, et kõik on eestikeelsed asutused.

Kõik meie lasteaiad peaksid olema 1. septembrist täiesti eestikeelsed, kuidas see siis käib, et augusti viimasel päeval räägivad veel vene keeles ja 1. septembril eesti keeles?

Meil on 45 üleminekulasteaeda ja neist pooltes oli mingil kujul see professionaalne eesti keelt rääkiv õpetaja juba varem olemas ning ta juba ka toimetab lastega eesti keeles. Nii et me ei räägi, et kõikides asutustes tuleb nüüd selline hüpe, et varem ei olnud ja nüüd on. Me räägime pooltest lasteaedadest, kus varem ei olnud. Meil on lasteaedades 160 õpetajat lahkunud, kuna nad ei vastanud C1 keelenõudele. Osa läksid pensionile ja osa oli nõus olema abiõpetaja rollis. Juurde värvatud uued inimesed hakkavadki pakkuma seal 1. septembrist eestikeelset keskkonda ja õpetama eesti keeles.