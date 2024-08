SÕJASTUUDIO Leo Kunnas: kuna sillad on purustatud, ei saa venelased oma rasketehnikat lahingutegevuse piirkonda viia

Viimaste uudiste kohaselt purustas Ukraina armee ka kolmanda silla Seimi jõel. Mida see sõjategevusele tähendab?

See tähendab tõesti, et venelasetel on raske soomustehnikat lahingutegevuse piirkonda viia. Teisest küljest näitab see aga, et kui need sillad on purustatud, ei olegi Ukraina vägedel kavatsust väga sügavale Kurski oblasti territooriumile tungida. Nii et see on selline kahe otsaga asi.

Tekib küsimus, et kui venelased nägid nii satelliidi kui droonipiltidelt, et Ukraina valmistub pealetungiks ja koondab vägesid, siis miks nad sellele ei reageerinud. Mina arvan, et Vene pool oletas, et Ukraina väed teevad samasuguseid reide, nagu nad tegid eelmisel suvel Belgorodi oblasti mitmes piirilõigus. Samuti võisid venelased arvata, et kuna need üksused, mis Ukraina vägedel selles paikkonnas olid, kasutavad väga palju lääne tehnikat, siis ilmselt ei julge Ukraina Saksa ja Briti tankidega Venemaa territooriumile tungida.

Ilmselge on seegi, et kuigi Vene poolel oli seal kaks kaitseliini, olid need nõrgad ja Ukraina väed suutsid neist kiiresti läbi murda. Selle läbimurdesektori laius on umbes 40 kilomeetrit ja Ukraina väed on jõudnud maksimaalselt 30 kilomeetri kaugusele.

Kui suurte jõududega Ukraina Kurski oblastis sõdib?