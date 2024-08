OTSE POSTIMEHEST Terviseameti peadirektor: tuhande voodikohaga haigla pidanuks selle olukorra siiski lahendama

Miks selline olukord tekkis?

Tegelikult peavad nii kiirabi, häirekeskus kui haiglad tagama selle, et patsient saaks abi. Samas kui patsient peab ka kiirabis ootama kiirabis, siis tegelikult temaga tegeletakse, abita ta ei jää. Järjekorras seisvates kiirabides olevad patsiendid vaatab üle erakorralise meditsiini arst, annab sellele patsiendile prioriteetsuse, võtab ette kõige kriitilisemad ja ülejäänud jäävad tõesti ootele. Kui vaadata seda, kui suur see probleem tegelikult oli, siis me oleme Eestis kokku leppinud sellise mõiste nagu hädaolukord. Hädaolukord on siis,kui paljud inimesed jäävad vältimatu meditsiiniabita ja ohuolukord on see, kui me näeme, et see sündmus on pikaajaline, aga seda ei juhtunud.

Kui me oleme aga olukorras, kus kaheksa kiirabi põhjustavad ummiku, siis tuleb otsa vaadata töökorraldusele. Me saame vaadata üle, kuidas Tallinna kiirabid jagunevad, et PERH-i ukse taga ei oleks järjekorda. Meil on ju erakorralise meditsiini osakonnad ka Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja ka Ida-Tallinna keskhaiglas. Kui aga nüüd on selgunud, et selliseid olukordi tuleb aastas ette 30, siis ilmselt on vaja suunata rohkem õdesid ja arste erakorralise meditsiini osakonda.

Kui kiirabi peaarst ütleb, et PERH-i puhul on muutunud juba tavaliseks, et kiirabid jäetakse ootele, siis tekib küsimus, miks PERH midagi ette ei võta?