Miks siis ei saanud kiirabi viia patsiente Ida-Tallinna keskhaiglasse ja Lääne-Tallinna keskhaiglasse ja kes peaks seda korraldama, et saaks?

Me näeme ka teisipäeva statistikas, et mõningal määral see jaotumine toimus. Kaks kiirabi läks häirekeskuse kutse täpsustamisel Ida-Tallinnasse ja PERHI-st suunati mõned Lääne-Tallinna Keskhaiglasse. Küsimus on selles, et natuke rohkem peab olema otsustusjõudu kiirabibrigaadil ja ka haigla ise peaks ütleme, et me oleme hädas, tulge appi. Üle tuleb vaadata ka see, kuidas Tallinnas on teeninduspiirkonnad jaotatud. Tallinna elanikkonna tihedus on väga hüppeliselt kasvanud ning ilmselgelt ei pea senine kokkulepe enam paika. PERH-i piirkonna koormus ongi ehk liiga suur, sest nemad teenindavad ka läänemaad ja Raplat.

Kes on see keegi, kes peab ütlema haiglale, et suurendage voodikohtade arvu EMO-s, teil tuleb rohkem patsiente vastu võtta?

Valmisolekut saab öelda terviseamet, aga see kas ja kuidas seda tehakse, on vastavalt kriisiplaanile haigla oma otsus. Me toome osapooled üsna kiiresti laua taha ja küsime, et mida teil on vaja selleks, et kui kiirabi sõidab EMO ukse taha, siis oleks see uks ka lahti?

Kõik meie Tallinna haiglad töötavad maksumaksja raha eest ja kui haiglate juhid, kes saavad väga korralikku palka, ei viitsi EMO probleemidega tegelda, siis tuleks nad ilmselt lahti lasta.