Koalitsiooniläbirääkimistel kinnitati kui ühest suust, et kaitsevaldkond on riigijuhtide jaoks prioriteetne ning selle hulka kuulub ka siseturvalisus. Näiteks lubati PPA-le soetada soomukid ning luua piiriturvalisuse jaoks reservüksus. Kas PPA on lubatuga rahul ning mida õigemini järgnevate aastate jooksul piiriturvalisuses juhtuma hakkab? Seda ja palju muud küsime PPA peadirektorilt Egert Belitševilt. Saade algab kell 12.