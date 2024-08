Praktikas ei saa FSB seal millegagi rünnata, see on selge. Lisaks FSB-le on olemas ka Rosgvardia, mis on rahvuskaardi analoog ja mis on tegelikult siseväed. Need on elukutselised sõdurid, kellest väga paljudel on ka rindekogemus. Paraku nende abil selle rünnaku läbiviimine tähendab, et koordinatsioon muu armeega läheb väga küsitavaks. Tegelikult on Rosgvardia kandnud selles sõjas väga suuri kaotusi, neid on vaja selleks, et okupeeritud alasid julgestada.