Saate põhiteemaks oli Ungari, kes muu seas lihtsustas hiljuti tööjõu sissepääsemist Venemaalt ja Valgevenest. Ungaril oli ka varem nimekiri riikidest, kust lubati endale tööjõudu majanduse elavndamiseks kuid nüüd lisas Ungari peaminister Orbán sinna ka Venemaa ja Valgevene. Paet kirjeldas, et tänu Schengeni liikmeks olemisele on võimalik nüüd Vene ja Valgevene kodanikel liikuda sealt edasi ka teistesse riikidesse. «Kindlasti on selles seltskonnas neid inimesi, kes tahavadki Ungaris töötada, aga kindlasti Vene riik sokutab sinna ka neid, kellel on mingid muud ülesanded,» tõdes Paet.



Hiljuti tegid Paet ja pea 70 eurosaadikut ka Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile pöördumise, et Ungari liikmesus Schengeni liidus tuleks peatada, kui nad oma kurssi ei muuda. Samuti on laual see, et riigid võiksid taastada ajutiselt piirikontrolli Ungarile. Paet tõdes, et lähtudes sellest, kui kiiresti parlamendiliikmed suutsid allkirjad kokku koguda ning pöördumise koostada, oli neid seal piisavalt palju ning vähemalt suudeti teemale tõmmata tähelepanu. «Me saime pöörata sellele tõsist poliitilist tähelepanu, aga otsuse teevad riigid ühekaupa või soovitavalt riigid Schengeni kontekstis,» nentis Paet.



Küsimusele, kas ta näeb Ungari poliitilisel kursil lähiajal mingit muutust vastas Paet, et seniks, kuniks Ungari peaminister on Orbán ei pea ta seda realistlikuks, sest seni on asi läinud iga kuuga Ungaris pigem hullemaks. «Järjest rohkem on Orbánile hakanud meeldima suured diktaatorid Venemaal, Hiinas ja kus iganes. Ehk lähenemine autoritaarsetele režiimidele,» ütles ta. Samuti on Ungari kukkunud nüüdseks poolvabade riikide nimistusse ning on seal Euroopa Liidu riikidest ainus. Sellele on Ungari juhid ise palju kaasa aidanud, näiteks on Orbán kohtunud Venemaa ja Hiina juhtidega, ehitab tuumajaama koostöös Venemaaga ning on pidurdanud toetust Ukrainale. Osaliselt kontrollitakse riigis ka ajakirjandust, lüüakse riigist välja liialt suud pruukivaid ülikoole ning kallutatakse kohtusüsteemi.



Ühest küljest mängib Ungari Paeti hinnangul Euroopa Liiduga vorstikauplemise-mängu, teisalt on nende puhul probleem ka maailmavaateline. Orbáni eesmärk on tema sõnul esmalt saada oma tegevuse tõttu sisepoliitilist kasu ning püsida võimul. Seni on see Orbánil ka õnnestunud, sest tema parteil on absoluutne enamus Ungari parlamendis. «Ta näeb oma suurte eeskujude, autoritaarsete liidrite pealt, et kui tore on valitseda riiki autoritaarses keskkonnas,» kirjeldas Paet Orbáni käitumist.



«Vorstikauplemist» oli näha näiteks Ukraina toetamise teemal, kui alguses pani Ungari asjale pidurit. «Mõne aja pärast ta tõmbab selle otsuse tagasi, aga mitte niisama, vaid sellepärast, et Euroopa Komisjon on sunnitud lahti külmutama jälle teatud summad, mis Ungari rikkumiste pärast on olnud külmutatud. Nad on pidanud tegema seda selleks, et vastasel korral jääb Ukraina tervikuna aitamata. Me oleme sisenenud Ungari käitumise tõttu väga inetusse faasi ka Euroopa Liidu otsustusprotsessides,» sõnas Paet.