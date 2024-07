Esmaspäeval lahkub ametist Kadrioru pargi juhataja Ain Järve, kelle käe all raiuti Kadriorg võsast välja ja kujundati just selliseks, nagu ta täna on. Oma rohkem kui kolmekümne tööaasta jooksul on ta näinud igasuguseid aegu, ka seda, kui poliitikud keelasid Kadriorgu lillede istutamise.