Ka õhuväelased ütlevad, et seoses F-16 hävitajate saabumisega ei maksa oodata suurt murrangut sõjategevuses, aga abiks on nad siiski, sest nad on ikkagi üsna tõhusad lennukid. Nende relvasüsteemid, radarisüsteemid on paremad ja täpsemad kui venelaste lennukitel. Loomulikult katsutakse vältida nende sattumist Vene õhukaitsesüsteemide tuleulatusse. Samas õhukaitsefunktsioonis, näiteks objekti kaitsel või ka rindejoone toetamisel, täidavad nad kindlasti oma rolli. Ma ei usu, et ukrainlased nendega kohe riskima hakkavad, aga selge on see, et Vene pool üritab neid võimalikult kiiresti kas alla lasta või nende asukohad välja peilida, et nad siis maa peal hävitada.

Ukraina lennuväljad on paraku rindele nii lähedal, et venelased suudavad neid rünnata?

Suudavad kindlasti, aga see eeldab, et sinu relvasüsteem, antud juhul siis rakett, ulatuks lennuväljani. Samuti pead sa teadma, kas need lennuvahendid on ikka seal. Lennuvahendi liigutamine ühelt lennuväljalt teisele käib ju väga kiiresti. Arvata võib, et ukrainlased on sellest ohust teadlikud ja ma usun, et nad paigutavad lennukid üsna sageli ümber, et Vene õhuluure ei saaks neid avastada. Lennuvälju on ka Ukrainas palju ja ma usun, et just nimelt avastamise ja löögi vältimiseks, hakkab Ukraina neid lennukeid ühelt lennuväljalt teisele liigutama.

Kuidas saab lennukit lennuväljal kaitsta?

Kui ta on maa peal, siis õhust tuleva ohu vastu on ainuke võimalus see, kui sul on välja ehitatud spetsiaalne infrastruktuur, mida ka väga paljude nõukogudeaegsete lennuväljadega on tehtud. Ehitatakse selline betoonangaar, mis on tugevduseks kaetud veel ka pinnasekihiga ja siis lennuk läheb sinna alla sisse Sellisel juhul on ta ülevalt tuleva raketilöögi eest kaitstud.