Teine pool on bürokraatia vähendamine, et me kontrolliksime Eesti riigis vähem. Kontrolliksime ainult neid asju, mida on ilmtingimata vaja kontrollida. Teeksime ainult sellisel juhul uue paragrahvi, kui see on ilmtingimata vajalik ja ühtegi pehmemat varianti ei ole. Näiteks soovituse või mittereguleerimisega ei saa seda mitte kuidagi lahendada. See tähendab ikkagi suurt paragrahvide tootmise vähenemist ja toob kaasa ka kontrollimiste vähendamise. Me ei pea minema iga pisikest ettevõtet kõikides detailides kontrollima. Kontrollime seda, mis on ühiskonna jaoks oluline, mis on ettevõtluskeskkonna jaoks oluline ja mis on õiglase konkurentsi jaoks oluline, aga me ei lähe mingite pisiasjadega seal möllama. Teeme mõjusaid asju ja vähem mõjusaid tõmbame vähemaks.

Parlamendiliikmena te ju nägite, mis kvaliteedis seaduseelnõud riigikogusse tulid. Tänagi pidi valitsus parandama juba vastu võetud seadust, sest muidu oleksid sügisel jäänud venekeelsetes koolides lapsed osaliselt õpetamata, seda oleks aga võinud seaduse tegemise ajal ette näha.

2022. aasta lõpul võeti mõnevõrra kiirustades õpetajate uued kvalifikatsiooninõuded põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses uue paragrahvina vastu ja ma väga loodan, et Eesti õpetajatel on kannatlikkust, sest tegelikult on see probleemide ring seal palju laiem. Ei mõeldud läbi, kuidas see päriselus toimima hakkab. Toon näite, ka mina olen õppinud Tartu Ülikoolis terve aasta ainult õpetajaks ja töötanud pärast seda muuseumi pedagoogina ja nüüd 2022. aasta lõpust naksti tehtud muudatusega, minul enam õpetaja kvalifikatsiooni ei ole. See puudutab väga paljusid erinevaid inimesi. Väga oluline on see, et õigusnorm oleks selge ja see on üks asi, mida me justiits- ja digiministeeriumi poolt tahame väga rõhutada. Seaduse paragrahvi tuleb kirjutada niimoodi, et üsna suur osa inimestest saab sellest aru. Õpetajate kvalifikatsiooninõuete teema vajab nii ehk teisiti kiiresti parandamist, kuna see on täiesti segane ja seda on juba ka riigikontroll välja toonud.

Mida teha, et mahukad kriminaalasjad ei jääks venima?

Tegelikult on juba eelmisel aastal sõlmitud koalitsioonileppes kirjas tahe, et kriminaalmenetlus tuleks tervikuna üle vaadata ja selleks on moodustatud ka komisjon. Ma ei ole veel jõudnud selle komisjoniga kohtuda, aga tahan kindlasti teada, kuhu ta oma tegemistega jõudnud on, millises ajagraafikus liigutakse ja kuidas me saame nende asjadega edasi minna. Nii et see eesmärk püsib laual ja minu ülesanne on vaadata, et asi liiguks kiiresti edasi.