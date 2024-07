Selle ma ütlesin riigikogu ees ise välja. Äripäev millegipärast soovis seda esitada oma avastusena. Täna Õhtuleht siiski möönis, et see oli riigikogu ees välja öeldud ja see oli minu poolt ka sihilik ütlemine. Jah, me ei tee nii-öelda tavalist tulumaksu tõusu, vaid see on ikkagi laiapõhjaline. Kogu julgeolekumaksu arhitektuur ja selle üksikasjad ning detailid on siiski rahandusministeeriumi teha, see ei valmi poliitikutel laua taga. Julgeolekumaks on võimalikult laialt ühiskonna peale laotatud, nii et kõik panustavad sellesse kaks protsenti tulust. Kui kellegi tulu on tuhat eurot, on see 20 eurot, kui tulu on 10 000 eurot, on see 200 eurot. Laiapindsus väljendub selles, et nii käibemaks puudutab suurt osa ühiskonnast ja ka tulumaks puudutab suurt osa ühiskonnast, samuti panustavad kaitsesse ettevõtted. Viie aastaga paneme riigikaitsesse kokku neli miljardit rohkem, samas maksu me ju palume kokku koguda vähem, kui kasvavad kaitsekulutused ja moonavajadus. Julgeolekumaks kehtib 2028. aastani ja täidab ainult julgeoleku eesmärki.