SÕJASTUUDIO Indrek Kannik: just liugpommid sunnivad ukrainlasi taganema

Ma usun, et venelased kindlasti mingil hetkel saavad sealt üle mingi grupiga. Kauaks nad sinna püsima jäävad, on omaette küsimus. Kui me vaatame erinevaid rindeuudiseid, siis Kanali mikrorajooni vallutamisest teatasid venelased ka umbes viiel-kuuel korral, enne kui nad selle tegelikult lõplikult kätte said. Tihtipeale lähevad venelased enesetapule, saates rünnakule jalaväerühma või veelgi väiksema üksuse. See suudab liikuda mingi maa edasi, võib-olla seal kanali juures mitte nii palju, aga seal kus on sile maa ja ei ole veetakistusi, suudetakse liikuda kilomeeter-poolteist ja reeglina seejärel nad hävitatakse. Nii et see, kui venelased on kusagile jõudnud, ei tähenda veel, et koht on nende käes. Tšassiv Jari kohta tulevad praegu väga vastuolulised infokillud.

Venelased ilmselt ei ole rahul sellega, et see suur rünnakusuund, mille nad selle aasta kevadel ette võtsid, lõppes nende jaoks peaaegu tulemusteta. Nad on saanud paaris kohas üle riigi piiri, aga see on väga õhuke edu. Venelased ei ole sellega rahul ja kindlasti otsivad võimalusi. Samas ma arvan, et kui neil oleks olnud üksusi, keda sinna koondada, siis oleksid nad teinud seda juba varem. Ma ei usu, et neil on praegu ressurssi, et mingit suuremat koondumist ette võtta. Lisaks peame meeles pidama, et see on ju territoorium, kus USA on lubanud kasutada oma relvastust ka üle riigi piiri Vene üksuste ründamiseks. Tõenäoliselt on nii, et kui venelased hakkavad kuhugi koonduma, siis Ukraina droonid näevad selle väga varases faasis ja annavad venelaste positsioonidele kohe hävitava hoobi. Venelasete eeldused suuremateks rünnakuteks ei ole head.