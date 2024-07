Probleem ei ole üldse selles, et Ukraina piloodid ei suuda nendega lennata, vaid nende hoolduse korraldamises. Ukrainas sellisele standardile vastavat tagalat varem ei olnud. Nüüd on seda ehitatud, aga samal ajal on Venemaa rakettidega neid lennuvälju rünnanud. Pole küll täpselt teada, kui edukad need rünnakud on olnud ja kas nad on suutnud takistada selle taristu loomist.

Tõenäoliselt tuleb esimese hooga kaheksa lennukit ja siis hakkab nende arv tasapisi suurenema. On arusaadav, et sõja tingimustes ei ole neid kerge kasutusele võtta.

Mis toimub rindel?

Rindel jätkab Venemaa oma päris aktiivset pealetungi ja arvata võib, et ta üritab seda teha nii kaua, kui tal jõudu on, sest Venemaa presidendil on vaja kahte asja. Esiteks võimalikult kiiresti territooriume juurde haarata, mis on siiani täielikult ebaõnnestunud. Venemaa tahab tekitada maailmas arusaama, et Ukraina ei suuda oma territooriumi kaitsta. Samuti on seda vaja selleks, et motiveerida oma armeed üldse seda sõda jätkama. Suurte kaotuste tõttu on Vene sõdurite motivatsioon ääretult kõikuv. Seda on näha nendest postitustest, mis rindelt tulevad.

Teine põhjus, miks nad üritavad seda pealetungi jätkata, on soov jätta Ukraina toetajatele mulje, et Ukraina ei ole võimeline edukalt sõdima ja kutsuda sellega esile vaherahu läbirääkimised. Seda üritab Venemaa juba aasta aega ja see ei ole tal õnnestunud.

Venemaa näeb, et tema agressiivne käitumine kutsub esile teatud otsustamatust eelkõige Washingtonis ja see sunnib neid survet eskaleerima. Risk, mille Venemaa on võtnud, on väga suur, kuna mobilisatsiooni välditakse ja väed kuluvad kiiresti. Samas üritatakse jätta maailma meediasse mulje, et neil on värbamisega väga hästi, kõik sujub ja nad suudavad toota vägesid rohkem, kui kulub ning sama on sõjatehnikaga. Ometi ei näe Vene armee rindel väga võitlusvõimeline välje. Arvestades, kui palju neid Ukrainas võitleb, on edusammud peaaegu olematud.