OTSE POSTIMEHEST Marko Mihkelson: Trumpi atentaat pidi olema väga hästi ette valmistatud

On väga oluline jälgida, mis on Trumpi ja tema lähemate liitlaste sõnum sellelt kongressilt. See määrab väga paljuski ära ka järgnevate nädalate peateema.

Kas vabariiklased võivadki hakata tulistamises süüdistama demokaraate?

Kui me vaatame, mida Trump ise on öelnud, siis tema esimene sõnum oli, et ta tahab ameeriklasi ühendada. Kindlasti on see talle soovitatud sõnum, mis on täiesti loogiline selles situatsioonis ja annab talle veel parema positsiooni. Samas me näeme, et praktiliselt esimestest minutitest peale seda sündmust on ju mitmed nimekad vabariiklased – Kongressi liikmed, senati liikmed – otsesõnu süüdistanud demokraate selles, et poliitiline vägivald sellisel moel ilmsiks tuli.

Samas on demokraadist president Biden kasutanud sama sõnumit nagu Trump, et ameeriklaste ühtsus on tähtis, «me tuleme sellest olukorrast tugevamana välja» ja «see, mida te siin näete, ei ole ju ometigi Ameerika». Teisest küljest on jällegi paljud demokraadid andnud mõista, et just Trumpi väga terav, räuskav, võib-olla ka poliitilise vägivalla kontekstis hoolimatu suhtumine sellistesse sündmustesse, nagu oli 6. jaanuaril 2021, on viinud selleni, mida me nägime Pennsylvanias.

Kui palju kehvemaks läks demokraatide olukord? On neil üldse lootust presidendivalimised võita?

Kui täna oleksid valimised, siis võidaks need Trump, ei ole kahtlust. Ka viimased küsitlused näitavad, et sellistes olulistes osariikides, mis lõpptulemuse määravad, on Trumpil väike edumaa. Aga ma siiski tuletan meelde, et valimised on alles 5. novembril ja lõplikult otsustab presidendi saatuse ikkagi valimispäev, mitte see sündmus, mis toimus Pennsylvanias.

Samas on sellel väga suur mõju ja sellel on mõju ka demokraatidele, kelle puhul on viimastel nädalatel olnud tõsine küsimus, kas Biden peaks ikkagi tagasi astuma ning kas demokraadid peaksid leidma uue kandidaadi. Demokraatide kongress on järgmisel kuul, nii et aega on heal juhul kaks-kolm nädalat, et see otsus teha.

Ma pigem ühtin nende analüütikutega Ühendriikides, kes arvavad, et ilmselt saavad demokraadid aru, et neil on aeg otsas ja tuleb leida selline ühendav tegur, et siiski koonduda Bideni taha ja minna valimistele nii, nagu on.