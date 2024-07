See kõik ei tule maksuga, vaid me räägime ka kümneprotsendilisest kärpest kogu eelarvest ehk personalikuludest, majandamiskuludest ja lõpuks ka antavatest toetustest. Ma julgen öelda, et see on vist Eesti ajaloo suurim ja valusaim kärbe, mis tuleb sinna juurde. Opositsioon ütleb, et kärpida saab veel rohkem, aga mina ütlen, et oodake ära. Kui me seda kümneprotsendist kärbet tegema hakkame, siis alles näeme, kui palju probleeme see tekitab. Minu arvates ta on isegi liiga suur, aga need on need kompromissid, mis tuleb läbirääkijatel teha. Julgeolekumaksu juures on väga oluline see, et igaühel oleks võimalikult väike panus ja julgeolekumaks ei langeks ainult tavalise tööinimese kuklasse. Seega peab olema võimalikult palju osalisi ehk siis ettevõtjad, tööinimesed, kõik teised. Kui kõik panustavad, on igaühe panus väiksem. Lõpuks on kõigil sellest võita, kui Eesti on turvaline.