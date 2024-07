Ainult raha ju ei sõdi, kas kaitsetööstus oli ka kõne all?

Kaitsetööstusele pöörati siiski tähelepanu, sest kõik on aru saanud, et asi on nadi. Põhiline mure on laskemoona tootmiseks vajalike materjalide hulk, eriti halvas seisus on lõhkeaine tootmine, seda pole lihtsalt kusagilt saada. Me oleme väga palju panustanud Hiinale, aga hiinlased ei ole lihtsalt väga usaldusväärne partner erinevate suurtükimürskudeks vajalike elementide saamiseks. Hiina on üldse problemaatiline ja esimest korda toodi ka välja, et Hiina on NATO jaoks probleem.

Millegipärast ei räägita enam üldse sellest tähtajast, millal saaks venelased Ukrainast välja lüüa, kas see polegi võimalik, ükskõik kui palju me abi anname?

Kui me annaksime piisavalt abi, siis oleks see võimalik. Me lihtsalt ei anna seda abi. Põhjuseks on, et meil pole, mida anda ja samuti ei ole meie ühiskonnad selleks valmis. Me näeme seda ju ka Eestis, võime emotsionaalselt küll rääkida, et oleme ukrainlaste poolt, aga kui on vaja anda reaalset sõjalist abi ja raha, siis tekivad kohe õpetajate palgad ja kõik muu. Eks teistes riikides on sama ja mida kaugemale sa Venemaa piirist oled, seda keerulisem on mõista.

See ei olegi väga lihtne, aga samas on see ongi riigijuhtide ülesanne, öelda oma kodanikele, et probleem on laiem, kui ainult Ukraina ja Venemaa sõjaline konflikt ja Venemaa okupatsioon Ukrainas. On olemas üldine probleem - Hiina, Iraan, Põhja-Korea. Nüüd näeme, et ka India ei oska poolt valida. Just selle tõttu on kaitsekulude tõstmine ja Ukrainale suurema abi andmine oluline, aga ma ei näe, et kusagil sellist muutust tekiks, et Ukraina saaks nii palju abi, mis on vaja selleks, et venelased Ukrainast välja lüüa. Krimmi vabastamine tundub mulle isegi lihtsam ülesanne, kui Donetski ja Donbassi vabastamine. Krimm on venelaste jaoks emotsionaalselt oluline, Donbass on majanduslikult oluline ja seal on nad palju tugevamini barrikadeerunud. Kindlasti on see võimalik, kui liitlased üheskoos panustaksid suurusjärgu võrra rohkem.