Ma arvan, et pensionitõusud ära ei jää, küsimus on selles, et kuidas need indeksivalemid töötavad. Kahjuks on nad vähe seotud Eesti majanduskasvuga ja tänases olukorras käivad toetuste kasvud meil lihtsalt üle jõu. Pensionide indekseerimise on ju tegelikult segi löönud erakorralised pensionitõusud. Selle mõjul kasvab koormus riigieelarvele nii suureks, et me lihtsalt ei vea seda välja. Aga seda, et tulevikus pensionitõusud ära jäävad või kelleltki midagi ära võetakse, seda kindlasti ei juhtu. Küsimus on lihtsalt selles, et mis nurga alt või mis aastate peale need tõusud on.

Koalitsioon on ju tegelikult sama, kui paljusid asju te teete teisiti seetõttu, et peaministrikandidaat on teine ja tema juhtimisel lähenetakse kogu asjale teistmoodi?