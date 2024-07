Otsestuudios tuli mõistagi juttu ka laskemoona puudusest ja sellest, milliseid summasid ja miks kaitseväel vaja on. Merilo nentis, et avalikkuse ees on laskemoona puudusega seonduvad rahasummad hakanud elama oma elu ning räägitud on erinevatest summadest. Tegelikult oleks vaja esialgu 1,6 miljardit eurot, mis läheks laskemoona hankimiseks erinevatele suure kaliibriga laskeseadmetele. «Tegelikkuses teame, et sõjapidamise mastaapides on see ülimalt väike raha. Kui võrrelda ka potentsiaalsete kahjudega, mida sõjaline agressioon Eestile tähendab, siis 1,6 miljardit on kordades, kui mitte kümnetes kordades väiksem summa kui see, mis on vaja, et taastada hävinud taristut. Inimelusid me ei suuda kunagi korvata,» lisas ta.

Samuti tõi ta välja, et teda häirib, kui poliitikud räägivad sellest, justkui riigikaitse oleks riigi kehvas rahalises seisus süüdi. Tegelikult peaks meie ühine soov olema rahva kaitsetahet suurendada ning on ebaõiglane öelda, et paremini kaitstud olemise nimel läheb kõikide elu kehvemaks. Samuti ei räägi kaitsevägi 1,6 miljardi eraldamisest kohe ja praegu vaid mitme aasta peale jaotatult. «Meie täiendav rahaküsimine, et meie riik oleks paremini kaitstud ja et me oleks sõjaks valmis tegelikult ei ole põhjus, miks meie rahandusseis riigis on nii halb, kui ta täna välja paistab,» lisas ta.

Samas ütles ta, et kõik poliitikud kellega tema on kohtunud on olnud kaitseväe seisukohtadega nõus ning seda mentaliteeti ta kohanud ei ole, et mõni poliitik ei tahaks riigikaitset paremaks muuta. «Poliitikutel on muidugi probleem, et kuskilt on vaja see finants leida ja see tuleb leida mingi asja arvelt. Seal ei ole ühtegi head otsust poliitilisest vaatevinklist võtta.»

Lisaks avaldas Merilo arvamust loodava riigikaitsemaksu kohta. Ta ütles, et kui maks on sihtotstarbeline ja konkreetne, siis on see mõistlik, kuid raha peab kindlasti minema otseselt riigikaitsesse. Samuti võib sinna sisse põimida ka elanikkonnakaitse elemente. «Aga kindlasti ei tohi see olla ettekääne, et tõsta makse ja raha suundub hoopis kuskile mujale. Kui me seda teeme, siis me ise hävitame ära igasuguse usalduse riigi ja riigikaitse vastu. Seda me teha ei tohi, see on katastroofilise mõjuga kaitsetahtele kui sellisele.»