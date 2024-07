Esimese astme kohtulahendi peale on meil võimalik esitada apellatsioon. Apellatsiooni tähtaeg on 30 päeva, nii et prokuratuuril on veel aega oma mõtteid selles osas koondada ja välja valida, mida ning millises ulatuses vaidlustada. Ma julgen küll praeguse seisuga öelda, et prokuratuur vaidlustab Tallinna Sadama kohtuasjas tehtud esimese astme kohtuotsuse, sest siin on piisavalt palju olulisi küsimusi, mis on lahenduseta ning teisiti, kui on olnud prokuratuuri arusaam. On ka üsna üllatuslikke lähenemisi, mida kindlasti tasub ja tuleb meil teises astmes üle küsida.

Tõsi, õigeksmõistva kohtuotsuse või kriminaalasjas kohtumenetluse lõpetamisel aegumise tõttu need kulud kaasnevad. Sellised õigusemõistmisega kaasnevad kulud on mõnes mõttes paratamatud. Aga mida me siis soovime, kas me soovime seda, et ukse taha tuleb troika, kellel on kõik selge, kes loeb koos süüdistusega ette juba ka otsuse ja viib karistuse täide või me soovime seda, et on tagatud kaitseõigus, on võimalik esitada omapoolseid tõendeid ja argumente. Miks need kulud nii suureks läksid, on kindlasti seotud sellega, et see kohtuasi venis niivõrd pikaks. Loomulikult tuleb seetõttu järjest juurde töötunde kaitsjate poolel, mille eest maksta. Nendes kuludes ei kajastu riigi enda tehtud kulud, nii selle asja uurimiseks kui ka süüdistuse poole esindamiseks kohtus. Aga need kulud ei ole ka väiksed