On üsna kindel, et Eesti järgmiseks peaministriks saab Kristen Michal, kes praegu kannab kliimaministri rolli, kuid on Eesti poliitikas juba aastaid figureerinud. Milliseks kujuneb uus koalitsioonileping ja uue valitsuse «nägu»? Kelle kavatseb Michal valitsuses välja vahetada ning kes võiks asuda tema asemel kliimaministeeriumisse? Neile ja paljudele teistele küsimustele loodame saada vastuseid Postimehe otsestuudios teisipäeval kell 15.00, kui külla tuleb Kristen Michal.