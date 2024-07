Rahandusolukord on väga tõsine. See tähendab seda, et meil tuleb nii kärpida, kui ka maksutulu üle vaadata. Ka parem finantsjuhtimine ja eelarve selgus. Oleme ausad, kui riigikogu teeb negatiivset lisaeelarvet 175 miljonit ja samal ajal ilmub ajakirjanduses informatsioon, et 100 miljonit on kuskilt rea pealt leitud, mida ei ole varem märgatud - see ei ole kindlasti aksepteeritav olukord.

Milline see riigikaitse maks olema peaks?

Seda debatti me hakkamegi pidama koalitsioonipartnerite vahel. Üks printsiip, milles mulle tundub, et ühiskonnas on üleüldine toetus olemas on just laiapõhjalisus. See maks oleks pigem madalam aga võimalikult laialt kantav.

Eks ta erinevate maksuliikide kombinatsioonis sünnib, sest riigikaitse ei ole kellegi kitsa grupi asi vaid pigem on ikkagi eraldi vajadus, mis tuleb riigi põhiolemusest ja on koguaeg muutumatu. Aga arvestades naabri agressiivsuse taset ja tänaseid vajadusi on ka rohkem raha vaja sinna korjata.

Laiapõhjalisus, ehk tulu- või käibemaks näiteks?

Jah, või nende kombinatsioon erinevas variandis. Eeldan, et avalikkusel nii palju kannatlikkust on, et kuu aega debatt ära pidada, et mitte pärast iga kuu pidada debatti selle üle.

Kas maksuküüru kaotamine on veel jõus?