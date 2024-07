SÕJASTUUDIO Peeter Tali: tankid peaksid venelastel otsa saama 2026. aasta alguses

Sellega ei ole hästi. Ukrainlastel on plaan ette valmistada 14 uut brigaadi, aga need kes juba vabatahtlikult sõdivad, on kõik rindel ja probleemiks on ka see, et väed on väsinud. Mobilisatsiooniiga küll alandati 25 eluaastani, aga Ukrainal on elavjõudu puudu. Venelastel seevastu on elavjõudu küll ja küll. Tuhat sõdurit langeb neil iga päeva rivist välja, mis teeb kaks pataljoni, aga nad on neid ka küllaga juurde toonud. Selleks, et venelastel hakkaks elavjõust puudu jääma, peaksid nende kaotused olema 40 000 sõdurit kolme-nelja kuu jooksul. Venelased formeerivad samuti üldvägede armeed, loovad uusi üksusi. Ukraina teeb praegu täiesti uusi brigaade, aga võib-olla oleks sõjalises mõttes mõistlikum integreerida uued mobiliseeritud hoopis vanadesse väeosadesse, et jagada kogemusi.