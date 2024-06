OTSE POSTIMEHEST Läänemets uuest valitsusest: kauem kui augustini võimalust oodata ei ole

Siseminister ja sotside juht Lauri Läänemets sõnas Postimehe otsestuudios, et Kallas teatas öösel kõigile koalitsioonipartneritele oma lahkumisest, kuid vähemalt saate eetrisoleku ajaks ei olnud nad rohkem omavahel suhelnud.



Läänemets avaldas arvamust, et edasi võiks jätkata koalitsiooni sama koosseisuga, sest siis ei kulu aega tutvumisele. «Esiteks me oleme kokku töötanud, teame teineteist. Teame, mis on kellegi ootus ja kellegi punased jooned, kui neid juhtub olema,» lisas ta. Samuti on tema sõnul oluline, et parlamendis oleks piisav ülekaal. «Keerulisi ja raskeid otsuseid tuleb teha, ehk toetust parlamendist on ka vaja meile,» lisas Läänemets.



Ta tõdes, et kuigi sotsid on valitsuses seni olnud maailmavaate poolest Eesti 200st ja Reformierakonnast veidi erinevad, siis suures plaanis ei ole neil probleeme olnud ning ükski asi pole ära jäänud seetõttu, et erakonnad poleks suutnud omavahel kokku leppida. Samas peab Läänemets ka õigeks, et sotsid seisavad enda vaadete eest. «Me räägime seda, mida arvame ja õigeks peame ja see ei tähenda, et me blokeerime midagi. Meiega on võimalik rääkida küll,» ütles ta ning lisas, et kui peaks siiski tekkima vajadus opositsiooni minna, saaksid sotsid ka seal hakkama.