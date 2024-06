Valitsuse edasine saatus on küsimärgi all, sest Kaja Kallas lahkub suure tõenäosusega ametist ja see viib praegused koalitsioonierakonnad uuesti laua taha. Kas sotsid loodavad uuest koalitsioonist saada suuremat tükki ning kellest võiks saada uus peaminister? Stuudios on siseminister ja sotside juht Lauri Läänemets. Saade algab kell 12.