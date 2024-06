Reformierakonna jaoks seisab nüüd ees valik, kuidas uut peaministrit valida ning kas peaks seda tegema üldkogul või juhatuses. Samuti võiks tegelikult teoreetiliselt Kaja Kallas olla peaministrina ametis senikaua, kuniks Euroopas ametikohad ametisse määratakse. Ligi sõnul on tema aru saanud, et uus erakonna esimees ja peaminister valitakse ära siiski enne, kui Euroopa lõplikud kinnitamised tulevad. «Mulle tundub see nii, aga me ei ole midagi ametlikult arutanud,» lisas Ligi. Teoreetiliselt on nüüd Reformierakonnal valik, kas valida peaministrikandidaat ära juba juhatuses või jääda ootama seni, kuniks saab koguneda kongress. Kongressi kogunemine on aga veidi pikaajalisem protsess. «Nüüd on meil omavahel ees arupidamine, et kuidas teha - kas teha mõlemad asjad üldkogul, mis tähendab ajakadu ja ilkujatele-poosetajatele jälle pärituult, et Reformierakond ei suuda otsustada.»

Ligi rääkis, et ehkki avalikkuses on räägitud Reformierakonna leeristumisest ei vasta see tegelikult tõele ning erakonna sees ei arutata omavahel, kes on kellegi poolt. Samuti lükkas ta ümber variandi, et tema ise võiks uueks juhiks kandideerida.



Teatavasti on kõige tõenäolisemad kandidaadid Reformierakonna juhiks ja peaministriks Hanno Pevkur ja Kristen Michal, kuid Ligi ei soovinud täpsustada, kumba neist tema pooldav. Ta kirjeldas, et mõlemad mehed on endaga vahepealsetel aastatel tööd teinud ning tegemist on kogenud poliitikutega. «Kummagagi ei saa asi metsa minna, ma olen kindel,» ütles ta.



Peaministri lahkumisel läheb valitsus laiali ning siis tekib omakorda küsimus, kes moodustavad uue koalitsiooni ning kas koalitsioonileping jääb samaks. Ligi toonitas, et tema meelest peaks praegune valitsus jätkama ning mitte omavahel klapitama, tülitsema ja kombineerima. «See on see kõige kurvem külg, et valitsuse vahetamine on riigirahandusele laastav ja väga harva selle lühikese aja jooksul toob mingit uut hingamist.»



Uue koalitsoonilepingu loomise osas hoiatas Ligi, et see võib osutuda riigile väga laastavaks. «äljapressimised ja vorstikauplemised kindlasti on jälle platsis. Tuleb võtta üksteisel käest kinni ja vaadata silma, et kuulge, lõpetame ära - meil ei ole uut resurssi tekkinud, meil ei ole põhimõttelisi ja uusi ilmavaatelisi valikuid. Püüame selle valitsemise hoida toimivana ja mitte laskuda uutesse tekirebimistesse.»